خاص الإسماعيلي لـ في الجول: نتابع لقاء الجزيرة لتحديد نقاط الضعف.. وهذا موقف المصابين

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 15:34

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

كشف الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي عن متابعته للقاء الجزيرة مع خور فكان بدوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي بتصريحات لـFilGoal.com: "الجهاز الفني سيتابع اللقاء من أجل التعرف على أسلوب فريق الجزيرة قبل مباراتنا معهم".

وأضاف "سنتعرف أيضا على موقف اللاعبين المصابين لدينا من المشاركة في اللقاء".

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المنياوي كشف "محمود عبد العاطي (دونجا) ربما يشارك في اللقاء وهذا ما سنعرفه".

وأتبع "سنتعرف أيضا على حالة إبراهيم أبو اليزيد ومحمد صادق لاعبا الفريق المصابين، وإن كانا سيلحقا باللقاء أم لا".

الإسماعيلي خسر أمام حرس الحدود مساء أمس الجمعة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري. مباراة خرج فيها دونجا مصابا.

ويلتقي الإسماعيلي مع الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

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