يعتقد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري أن خسارة الفريق أمام مصر للمقاصة جاءت بفضل الضغوط على حكم اللقاء، كاشفا عن كيفية التعامل مع لاعبي الفريق لتجاوز النتائج السلبية الأخيرة.

وقال حمد لـ FilGoal.com: "المقاصة استطاع أن يسيطر باعتراضاته قبل وأثناء المباراة على الحكم محمد معروف وتسبب فى خروجه عن تركيزه وهذا أمر لم نعتاده من مصر للمقاصة".

وتابع "لنا ركلة جزاء صحيحة واحتسب ضدنا ركلة جزاء لا تمت بالواقع بصلة بشهادة جميع خبراء التحكيم".

وعن كيفية الخروج من النتائج السلبية الأخيرة "نتعامل نفسيا حاليا مع اللاعبين لإعدادهم لمباراة مصر، الوقت قصير و لكن نثق فى لاعبى الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية والفوز سيعطى دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة الكونفدرالية".

ويلتقي النادي البورسعيدي مع فريق كوتي دي أور بطل سيشل في دور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف حمد "سوء النتائج والاهتزاو الفني التى يتعرض لها الفريق أمر لم نكن نتمناه ولكن حدوثه مع بداية الدورى جعل الجميع يكثف مجهوده لمعالجة الأخطاء وسنكون أفضل فى المرحلة المقبلة".

وأتم "اللاعبون هم الأكثر حزنا داخل الفريق لأن مصدر دخلهم يتضرر بالنتائج السلبية وثقة الجهاز الفنى فى لاعبى الفريق كبيرة لاستعادة الانتصارات".

المصري خسر مباراتين من أصل 4 في الدوري المصري أمام الاتحاد ثم مصر للمقاصة، وينتظر مواجهة نادي مصر في الجولة الخامسة.

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