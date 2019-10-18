توقع مباريات الدوري الإنجليزي واربح FIFA 20

جوائز مسابقة التوقعات لا تنتهي مع FilGoal.com، حان موعد جائزة جديدة مع عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفائز في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي سيحصل على جهاز بلاي ستيشن 4.

لكن الجوائز لا تتوقف عند هذا، الآن لديك الفرصة لتربح لعبة FIFA 20.

فقط توقع مباريات الدوري الإنجليزي من الجولة 9 إلى الجولة 17، صاحب المركز الأول في التحدي الخاص بهذه الجولات سيحصل على FIFA 20.

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وتوقع من هنا إذا كان هاتفك بنظام أندرويد

وهنا لأجهزة IOS