كشف حسام عرفات لاعب وادي دجلة، طبيعة إصابته التي ألمت به أمام الاتحاد السكندري.

وادي دجلة تعادل أمام مضيفه الاتحاد بهدف لكل طرف اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، بالجولة الرابعة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وصرّح عرفات لـ FilGoal.com: "خضعت لفحص بالآشعة وتبين وجود مزق في العضلة الجانبية أسفل الضلوع".

وأضاف: "سأجري آشعة أخرى غدا".

وأتم: "الإصابة تمت نتيجة التحام مع خالد الغندور أدى لتدخُل على ضلوعي".

ودخل عرفات (29 عاما) بديلا لـ عبد الكريم الوادي في الدقيقة 60، لكنه تعرض للإصابة بعدها.

وشارك عرفات في كل مباريات دجلة هذا الموسم، منها 3 كبديل وواحدة كأساسي.

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