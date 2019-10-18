بالفيديو – ثلاثية فرانكفورت القاسية تحرم ليفركوزن من الصدارة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 22:58

كتب : FilGoal

فرانكفورت - ليفركوزن

فوّت باير ليفركوزن فرصة الانفراد مؤقتا بصدارة الدوري الألماني، بسقوطه 0-3 أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت، بالجولة الثامنة من الدوري الألماني.

جونسالو باسينسيا سجّل هدفين مبكرين لـ فرانكفورت، قبل أن يختتم زميله باس دوست الأهداف في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

ليرفع فرانكفورت رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، ويتجمّد رصيد ليفركوزن عند 14 نقطة في المركز الثامن.

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ويشهد الدوري الألماني منافسة شرسة على الصدارة في أسابيعه الأولى، إذ يمتلك بوروسيا مونشنجلادبخ صاحب المركز الأول، 16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ليفركوزن الثامن حاليا.

ويأتي هذا الانتصار العريض لـ فرانكفورت، بعد أقل من 6 أشهر على سقوطه المدوي أمام ليفركوزن بـ6 أهداف مقابل هدف في الدور الثاني للموسم الماضي.

البرتغالي باسينسيا انفرد بمرمى ليفركوزن في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة داني دي كوستا، وتقدّم سريعا في النتيجة لـ فرانكفورت.

هجمات فرانكفورت لم تتوقف حتى تحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 16 بعد لمسة يد على أليكساندر دراجوفيتش مدافع ليفركوزن.

ليتقدّم باسينسيا بنفسه مجددا ويضيف هدفه الشخصي الثاني في المباراة، وهدفه الثالث في دوري هذا الموسم.

واختتم الهولندي دوست الأهداف في الدقيقة 80، بعد تلاعبه بمدافعي ليفركوزن.

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