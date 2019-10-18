شدد رامي عادل المدرب المساعد في المقاولون العرب على صعوبة مواجهة الزمالك خصوصا مع امتلاكه الكثير من الخيارات في التشكيل.

المقاولون العرب يحل ضيفا على الزمالك غدا السبت في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة للدوري المصري.

وصرّح عادل لـ FilGoal.com: "الزمالك مميز هذا الموسم، خصوصا في خط هجومه وأطرافه".

وأكمل: "امتلاك الزمالك لأكثر من فريق يجعل مدربه يغيّر دائما في التشكيل، وبالتالي نحن لا نعلم من سيلعب غدا".

وأكمل: "الزمالك يريد الفوز بالمباراة بالتأكيد خصوصا مع إقباله على مباراة إفريقية بعدها".

وأوضح رامي عادل أن معروف يوسف لاعب المقاولون المعار من الزمالك، لن يلعب أمام فريقه الأصلي.

وقال: "يوجد بند في عقد معروف يوسف يمنعه من المشاركة أمام الزمالك".

كما أعلن غياب نجمه طاهر محمد طاهر: "طاهر لم يشارك مع المنتخب للإصابة، وبالطبع لن يتواجد معنا أمام الزمالك".

وعن تعديل موعد المباراة في ظرف أيام وتقديمها لتكون بدلا من القمة المؤجلة: "بالتأكيد هذا سبب لنا بعض الارتكاب، لكن الأمور على ما يرام ومستعدون بشكل جيد لمواجهة الزمالك أو أي فريق آخر في الدوري".

وأكد: "هي مباراة مثل أي مباراة أخرى، نسعى للفوز بالنقاط الثلاث فيها".

وأضاف: "طموحنا هذا الموسم مختلف، نريد الاستمرار في المربع الذهبي، لن نتنازل عن المراكز المتقدمة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الرابع.

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