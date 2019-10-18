إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد ودجلة

رفض مصطفى عيسى مراقب مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة في الدوري المصري، إقامة المؤتمر الصحفي بعد المواجهة.

الاتحاد تعادل مع ضيفه دجلة 1-1 في مباراة مثيرة بالجولة الرابعة للدوري المصري على استاد الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

لكن بعد المباراة، ورغم استعداد المديرين الفنيين للفريقين لتلقي أسئلة الصحفيين، إلا أن مراقب المواجهة قرر إلغائه.

حدث ذلك تنفيذا للتعليمات التي تمنع إقامة مؤتمر صحفي في الدوري المصري في حضور عدد أقل من 3 صحفيين أعضاء في نقابة الصحفيين.

وفي حالة مباراة الاتحاد ودجلة، فقد حضر عدد كبير من الصحفيين، لكنهم أحدهم فقط من كان مُسجلا في النقابة، ليتقرر إلغاء المؤتمر.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا، إذ طالب أفراد الاتحاد السكندري بركلة جزاء في الشوط الثاني بداعي وجود لمسة يد على لاعب دجلة.

برأيك هل تغاضى الحكم عن إحتساب ركلة جزاء صحيحة لـ الاتحاد أمام دجلة؟ ⛳🤔 pic.twitter.com/yUBGG6aeA6 — FilGoal (@FilGoal) October 18, 2019

قبل أن يلغي الحكم هدفا للاتحاد في الدقيقة 77 بداعي التسلل، وهو ما أثبتت الإعادة عدم صحته.

أنت الحكم.. كلاكيت تاني مرة 🎬 هذه الهجمة انتهت بهدف لـ الاتحاد.. ولكنه الغي بداعي التسلل 🤔 pic.twitter.com/KebntRZRnx — FilGoal (@FilGoal) October 18, 2019

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