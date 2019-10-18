لما لا و"الجميع يرغب في الانضمام لنا".. رسميا – ماتيب يُجدد عقده مع ليفربول

وقع جويل ماتيب مدافع ليفربول على عقد جديد طويل الأمد مع فريقه الريدز.

وأعلن ليفربول اليوم الجمعة تجديد عقد ماتيب دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وتحدث المدافع الكاميروني صاحب الـ 28 عاما عقب التجديد قائلا: "يا له من شعور عظيم التواجد هنا في ليفربول. شعور عظيم حقا".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي "من الخارج، الكل يعرف حجم ليفربول، ولكن عندما تكون داخل هذا النادي تعرف حقا لماذا هذا النادي يعد عظيما".

وتابع "جماهير ليفربول في كل مكان في العالم. نادي عريق وأعتقد إن الجميع يرغب في الانضمام لـ ليفربول".

وأكمل حديثه قائلا: "لدينا مواهب رائعة وأعتقد بأننا جميعا نشعر بالجوع الآن. جوع تحقيق الألقاب من جديد".

وأتم "أنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا الفريق. أرغب دائما في إسعاد الجماهير".

The things you love to see 😍😍 pic.twitter.com/ptjT7bHBWF — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2019

انضم ماتيب لـ ليفربول في صفقة انتقال حر قادما من شالكة الألماني في صيف 2016.

وشارك ماتيب في 107 مباراة بقميص ليفربول ونجح في تسجيل 5 أهداف.

ورفع ماتيب مع شالكة لقب كأس ألمانيا مرة وكأس السوبر مرة، بينما رفع اللقب الأغلى، لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، إلى جانب لقب السوبر الأوروبي.

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