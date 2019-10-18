خاص إنبي لـ في الجول: مفاوضات طولان لم تكمل ساعة.. طلبنا منه إعادة الفريق لمكانته

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 13:30

كتب : حامد وجدي

الأهلي - إنبي

قال زكريا السيد رئيس إنبي إن مفاوضات ناديه مع حلمي طولان لتدريب الفريق لم تكمل ساعة واحدة مضيفا أنه لم يطلبوا منه سوى إعادة الفريق لمكانه الطبيعي.

وأعلن إنبي في وقت سابق عبر FilGoal.com التعاقد مع طولان لتدريب الفريق خلفا لعلي ماهر الذي قدم استقالته عقب الهزيمة من الإنتاج الحربي بهدف دون رد في رابع جولات الدوري.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "المفاوضات مع طولان لم تُكمل ساعة واحدة".

أخبار متعلقة

إنبي يعلن عبر في الجول: حلمي طولان مديرا فنيا للفريق الراحل الأول عن الدوري.. علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي"

وأضاف "سبب التعاقد معه هو خبراته الكبيرة في الدوري والأندية التي تولى قيادتها، ورأينا أنه الوحيد القادر على احتواء اللاعبين في الفترة الحالية".

وأكمل "طولان طلب عقد جلسة مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالنادي لتحديد العناصر المميزة لضمها للفريق".

وعن هدف إنبي المُحدد لطولان أتم زكريا السيد حديثه "لم نطلب منه مركز معين طلبنا منه فقط إعادة إنبي لمكانه الطبيعي والوقوف على أرض صلبة".

ويحتل إنبي المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة جمعها إثر تعادله في لقاء وحيد.

وسجل إنبي هدفين خلال الموسم الجاري واستقبلت شباكه ثماني أهداف.

طالع أيضا

في الجول يكشف تفاصيل اتفاقيتي الأهلي مع يوفنتوس وإنتر.. تركيز على الناشئين ولقاء ودي

كرة يد – مدرب الزمالك لـ في الجول: ليست البطولة الأصعب.. وسر الريمونتادا التاريخية

الطبيب المعالج لـ الخطيب: يتحامل ويرفض الراحة بسبب الأهلي.. هذه خطورة الموقف

ميدو: تأجيل القمة؟ يجب أن يلوح اتحاد الكرة بالاستقالة حال عدم انتظام المسابقة

إنبي حلمي طولان في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في الدوري - دجلة في ضيافة الاتحاد السكندري دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – أبناء الإسماعيلي يسيطرون على صراع التأهل للدوري 19 دقيقة | مصر
تغريم ثنائي منتخب الصين بسبب خرق قوانين اللاعب الدولي 38 دقيقة |
مؤتمر جوارديولا: ربما ناقلو الدوري الإنجليزي يحبون مانشستر سيتي.. وادعموا كتالونيا 56 دقيقة | أوروبا
سكاي: مانشستر يونايتد يفكر في إيمري تشان ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا – ريال مدريد وبرشلونة يتفقان على موعد الكلاسيكو 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي"

قد ينال إعجابك