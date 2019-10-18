ركز الأهلي على تطوير قطاع الناشئين الخاص به عندما أبرم اتفاقيتين للتعاون مع ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاقيتين تم إبرامهما في مدريد أثناء زيارة خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوي مجلس الإدارة لمؤتمر صناعة كرة القدم.

والتقى الثنائي بمسؤولي الناديين لإبرام اتفاقيتي تعاون منفصلتين، وهو ما لاقى ترحيب إيطالي.

واتفق مسؤولا الأهلي على عدة بنود مع الناديين خاصة بتطوير قطاعي الناشئين والشباب من خلال إنشاء ورش عمل للمدربين الذين يعملون بالأهلي في القاهرة من قبل مدربي قطاعات إنتر ميلان ويوفنتوس، وإرسال عدد من المدربين لإجراء فترات معايشة في تورينو وميلان.

النقطة الأهم التي تم الاتفاق عليها هي إمكانية انتقال لاعبي الأهلي الشباب إلى العملاقين الإيطاليين.

ولا يلتزم الأهلي بسداد مستحقات مالية للناديين الإيطاليين، فيما يحصلان على مزايا دعائية على وسائل التواصل من خلال الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن إنتر ميلان كان أكثر تحمسا للتعاون مع الأهلي من يوفنتوس، الأمر الذي تجلى في قبول إنتر لعب مباراة ودية مع الأهلي.

وحدد مسؤولو إنتر أواخر ديسمبر المقبل للعب المباراة، ولكن ارتباطات الأهلي الرسمية محليا وقاريا قد تمنع لعب المباراة في ذلك التوقيت، مع البحث عن موعد بديل للمباراة الودية.

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