الطبيب المعالج لـ الخطيب: يتحامل ويرفض الراحة بسبب الأهلي.. هذه خطورة الموقف

كشف أحمد فرهود استشاري جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتحدث فرهود لبرنامج "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي" قائلا: "سأوضح كل شيء، الخطيب يعاني من مشاكل في العمود الفقري خلال السنوات الأخيرة وأجرى ثلاث عمليات جراحية خلال سبع سنوات".

وأكمل "هو يعاني من إجهاد شديد في فقرات الظهر، وفي العملية الأخيرة تم محاولة استئصال المرتجع في الانزلاق الغضروفي بمنظار جراحي، ولكنه بسبب عدم الراحة عادوته الآلام بشدة في المكان ذاته".

وأضاف الطبيب المعالج للخطيب "نصحناه بالراحة السلبية وإجراء علاج طبيعي لتجنب إجراء جراحة جديدة ولكنه لم يستجب لنا بسبب مشاغله في الأهلي".

وأكمل "الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة في المخ كان في زيارة لنا في الإسكندرية وفوجئنا سويا بشكوى الخطيب من آلام مبرحة خاصة في ساقه اليمنى، وأن المسكنات لا تفعل أي شيء رغم حصوله على جرعات كبيرة".

وواصل طبيب الخطيب حديثه محذرا رئيس الأهلي "قمنا بعمل حقن لجذور الأعصاب المتأثرة بالآلام وطلبنا منه الالتزام بالراحة لأننا استنفدنا كل طرق العلاج، لو لم يستجب لنا فسنحتاج لتدخل جراحي رابع وهذا أمر غير مستحب".

وبسؤاله عن السبب أوضح "التدخل الجراحي المتكرر في العمود الفقري ليس شيئا جيدا وسيكون له آثار عليه في المدى البعيد، أوضحنا للخطيب خطورة الموقف وطلبنا منه الراحة لثلاثة أسابيع وتجنب أي مجهود عضلي أو انفعالات".

وأردف "بعد تلك الفترة سيبدأ برنامج تدريبي وعلاج طبيعي".

وبسؤاله لماذا رفض الخطيب وضع مسامير طبية لتثبيت الفقرات أوضح استشاري المخ والأعصاب "فكرنا في إزالة الغضروف بالفعل ووضع مسامير لتثبيت فقرات الظهر، لكنه رفض لأن تلك العملية تطلب راحة كبيرة تصل إلى شهرين لحين حدوث التئام كامل للعظام".

وأتم "كل ما نطلبه منا أن يستمع لنا ويحصل على فترة راحة".

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