ميدو: تأجيل القمة؟ يجب أن يلوح اتحاد الكرة بالاستقالة حال عدم انتظام المسابقة

انتقد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان مقررا لها مساء يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وصرح ميدو عبر قناة (إم بي سي مصر) "كل ناد من حقه أن يدافع عن حقوقه، إنه حق مكفول لكل من تضرر بالعبث بانتظام جدول مسابقة الدوري".

وأضاف "الدوري المصري له تاريخ وباع كبير جدا، لا يصح أن يتم العبث به تحت أي ظرف من الظروف إلا للضرورة القصوى".

وتابع "بعد تصدير اتحاد الكرة فكرة أن هذا الموسم سيكون مختلفا وبداية التغيير وعدم تعديل جدول المسابقة، ويتم تأجيل مباراة القمة، الذي يعتبر أهم مباراة مما فتح الباب أمام الأندية الأخرى للمطالبة بالعدل والمساواة، والعدل في توزيع المباريات".

وأشار مدرب المقاصة إلى أن "لقد واجهت الزمالك يوم 3 أكتوبر ثم الجونة بالغردقة على بعد 500 كيلومتر بعدها بـ48 ساعة، وعندما طلبت تأجيل المباراة ليوم أقسموا لي أنه لن تؤجل مباراة واحدة هذا الموسم، ولو لساعة واحدة، وبناء عليه احترمنا قرار لجنة المسابقات رغم أن فريق الجونة حصل على 48 ساعة راحة أكثر مني مما تسبب في خسارتنا للقاء بسبب اضطراري لإجراء 5 تعديلات على التشكيل الأساسي".

وشدد ميدو "تأجيل القمة لأسباب أمنية.. بصراحة كان لابد من مواجهة بشأن ما هي الأسباب الأمنية التي تمنع إقامة القمة حتى بدون جمهور، اتحاد الكرة لم يرمِ الكرة في ملعب الأندية بل الأمن".

ولفت "قبل 3 أشهر، نظمت مصر أهم بطولة في إفريقيا بحضور جماهيري وبدون مشكلة والآن الكل يتساءل ما الأزمة في تأمين لقاء كروي بدون جمهور، كان لدينا أمل كبير في انتظام المسابقة هذا الموسم بدون تأجيلات، وكان لدى اتحاد الكرة أمل كبير في ذلك".

واستطرد "أرى أنه في عام 2019 وبعد وصول مصر لحالة استقرار أمني تام، يشهد له العالم كله، لا يصح أن نؤجل مباراة كرة قدم من أجل دواعي أمنية، كلنا وعائلاتنا وأصدقائنا نعيش في أمن لم ننعم به منذ سنوات طويلة، ومصر تعيش حالة أمنية مستقرة والسياحة عادت على أعلى مستوى بفضل الاستقرار الأمني الكبير".

وتساءل المدير الفني للمقاصة "ما الرسالة التي نوجهها للعالم؟ أننا لا نقدر على تنظيم مباراة كرة قدم بسبب دواعي أمنية، رأيي أنها رسالة سلبية كبيرة جدا تظهر للعالم ومن الممكن أن يستغلها أعداؤنا".

وواصل "لقد أصبحنا أقوياء، وفي موقف قوي جدا، ونعيش حالة استقرار كبيرة، لابد أن يتم التعامل مع كرة القدم على محمل الجد، تأجيل القمة دون أسباب واضحة، وضع اتحاد الكرة في موقف لا يحسد عليه، لأنه مطالب حاليا بالرد على بيان النادي الأهلي وكذلك رفض الزمالك مواجهة المقاولون".

واستكمل "هذا عبث وتهريج، ويضعنا أمام العالم في صورة أننا لسنا قادرين على تنظيم مسابقة في اللعبة الشعبية الأولى لنا، لابد من اهتمام أكبر قبل اتخاذ القرارات".

وأضاف ميدو تصريحاته برسالة قوية "إذا لم يكن المسؤول باتحاد الكرة قادرا على مواجهة الموقف أو يقول أنه في حالة عدم انتظام المسابقة سأتقدم باستقالتي، إذن لا يستحق منصبه".

وأتم"لقد رأيت مسؤولين باتحاد الكرة يلوحون بأن الازمة لا تخصهم بل الأمن.. لا بد أن يواجه اتحاد الكرة المسؤولين، ويؤكد لهم أنه حال عدم انتظام المسابقة وعدم احترام جدول الدوري سأستقيل لأنني جئت لتنظيم مسابقة محترمة ومختلفة عن المواسم الماضية".

طالع أيضا

الراحل الأول عن الدوري.. علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي

تقرير: الاتحاد الإسباني يؤجل الكلاسيكو إلى ديسمبر

رسميا – الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل لقاء الزمالك

مران الزمالك – ميتشو للاعبيه: كرة القدم للرجال.. لا مكان للصغار في الفريق

أنا مارادونا - (2) عندما اعتقدوا أنني قزم .. ودموع الغرز الـ7