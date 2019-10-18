رسميا - القرار في يد برشلونة وريال مدريد.. مهلة لتحديد موعد جديد للكلاسيكو

فتحت لجنة المسابقات الإسبانية الباب لبرشلونة وريال مدريد من أجل تحديد موعد جديد للكلاسيكو الإسباني المرتقب قبل الإثنين المقبل في تمام العاشرة بالتوقيت المحلي.

وافقت على تأجيل كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد المُحددة سلفا 26 أكتوبر.

ووفقا لبيان لجنة المسابقات الإسبانية ففي حالة عدم التوصل لاتفاق بين الناديين على موعد الكلاسيكو قبل الإثنين المقبل، ستكون اللجنة هي الجهة المسؤولة عن تحديد الموعد الجديد.

⚠ OFICIAL | El Comité de Competición aplaza #ElClásico ➡ @FCBarcelona_es y @realmadrid deberán acordar una nueva fecha antes de las 10h. del 21 de octubre ➡ En caso de no llegar a un acuerdo, el Comité de Competición determinará la fecha 🔗 https://t.co/dZ9UX4ooMz pic.twitter.com/8zZsc9y8s9 — RFEF (@rfef) October 18, 2019

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قد أكدت أن موعد المواجهة قد تحدد في الثامن عشر من ديسمبر المقبل (طالع التفاصيل).

خافيير رئيس الرابطة الإسبانية كان قد رفض إقامة المباراة في ذلك الموعد بسبب تعارضها مع مباريات كأس ملك إسبانيا (طالع التفاصيل).

وظهر تقرير من ماركا الإسبانية أمس يشير إلى مُقترح بإقامة المباراة في السابع من ديسمبر المقبل (طالع التفاصيل).

التاريخ الجديد يؤثر على مواجهات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، إذ يستضيف برشلونة ريال مايوركا، في المقابل يستضيف ريال مدريد إسبانيول، لكنه قبول بالرفض من الناديين.

ما الذي حدث؟

خرجت العديد من المظاهرات في كتالونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

وأصدر برشلونة بيانا قال من خلاله إن الصراع الذي يحدث في كتالونيا يمكن حله بواسطة الحوار السياسي وطلب النادي من أصحاب القرار أن يقودوا عملية الحوار والتفاوض لحل الخلاف الناشب حاليا، مما سيسمح بإطلاق سراح القادة المدنيين والسياسيين المقبوض عليهم حاليا.

ويعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد هو الأول للنادي الكتالوني على ملعب كامب نو بعد قرار المحكمة العليا، إذ أنه لم يخض أي مباريات قبل اندلاع الأزمات بسبب التوقف الدولي.

ويستعد برشلونة لتقديم موعد سفره لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ليسافر الخميس بدلا من الجمعة ليواجه مضيفه يوم السبت في تمام الواحدة ظهرا. ويواجه ريال مدريد مضيفه ريال مايوركا يوم السبت في نفس الجولة.

FilGoal.com رصد من خلال تقرير شامل كل جوانب وأحداث الأزمة، ما بين قرار الليجا وريال مدريد وبرشلونة والموقف الحالي في كتالونيا. (طالع التفاصيل)

جاء ذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في كالتونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

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