ماركا: ليس 18 ديسمبر.. موعد جديد مُقترح لكلاسيكو إسبانيا

يتواصل الغموض حول موعد إقامة كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد المقرر إقامته في الـ 26 من أكتوبر المقبل.

الفصل الأخير من الأزمة هو أن رابطة الدوري الإسباني اقترحت على لجنة المسابقات إقامة المباراة في السابع من ديسمبر وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قد أكدت أن موعد المواجهة قد تحدد في الثامن عشر من ديسمبر المقبل (طالع التفاصيل).

خافيير رئيس الرابطة الإسبانية كان قد رفض إقامة المباراة في ذلك الموعد بسبب تعارضها مع مباريات كأس ملك إسبانيا (طالع التفاصيل).

الموعد الجديد المُقترح يؤثر على مواجهات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، إذ يستضيف برشلونة ريال مايوركا، في المقابل يستضيف ريال مدريد إسبانيول.

وعلى ذلك لابد أن يوافق كل من ريال مايوركا وإسبانيول على تأجيل المواجهتين أمام القطبين.

وترى الرابطة أن إقامة المباراة في بداية الأسبوع أفضل على المستوى العالمي من منتصف الأسبوع.

وإذا أقيمت المباراة في السابع من ديسمبر سيكون ذلك قبل توجه كلا الفريقين لخوض مواجهات في دوري أبطال أوروبا.

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