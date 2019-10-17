مؤتمر فالفيردي: ليس لدي شك في إقامة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر دون مشاكل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 22:17

كتب : FilGoal

مؤتمر فالفيردي - برشلونة - إيبار - الدوري الإسباني

يفضل أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني إقامة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في السادس والعشرين من أكتوبر بدلا من تأجيله.

فالفيردي ظهر في المؤتمر الصحفي اليوم قبل التوجه للقاء إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بدلا من السفر غدا الجمعة بسبب المظاهرات وحالة العصيان المسيطرة على إقليم كتالونيا.

فالفيردي قال في المؤتمر الصحفي: "ليس لدي شك في إقامة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر دون مشاكل، نحترم الخصم وكل المعنيين في هذا الأمر".

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وتابع "لا أعلم قرار الاتحاد الإسباني الذي يفكرون فيه، وسنطبق ما يتقرر، هناك 9 مباريات لحين موعد المباراة وهناك الكثير من الحديث في الوقت الحالي".

كما أكد فالفيردي تعافي ليونيل ميسي من الإصابة بشكل تام مواصلا "أنه يعمل على أن يكون لائقا بنسبة 100%، لقد لعب 90 دقيقة وسجل هدفا أمام إشبيلية، ونأمل في أن يضيف الكثير في المباريات المقبلة".

وعن مواجهة إيبار أضاف "مررنا بوقت صعب وما يعجبني هو طريقة التعامل مع الأمر وهذا الأهم".

وأكمل "في الحقيقة هذا ما نفعله في السنوات الأخيرة، وهو التغلب على الركود".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بعد مرور 8 جولات.

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