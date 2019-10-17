"نجلب سحر كرة قدم أمريكا الجنوبية".. الكشف عن شعار كوبا أمريكا 2020

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" شعار بطولة كوبا أمريكا 2020 والتي تقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا في تاريخ القارة اللاتينية.

النسخة القادمة من البطولة القارية تقام بشكل استثنائي من أجل إقامة البطولة بشكل دائم في سنوات فردية كل 4 أعوام.

الشعار المُعلن عنه يشير إلى ألوان الدولتين المستضيفتين، في إشارة إلى وحدة القارة وجماهير كرة القدم، عن طريق الأرض والشمس والنجوم.

هوجو فيجريديو رئيس المسابقات في كونميبول قال عقب الإعلان عن الشعار الجديد: "التصميم يبعث للاحتفال والاستمتاع بكرة القدم سويا، لنجلب سحر كرة قدم أمريكا الجنوبية إلى جميع المشجعين في القارة".

البطولة ستقام بنظام جديد عن المتعارف عليه في السنوات الأخيرة، إذ تزيد معه عدد المباريات إلى 38 مباراة.

¡La CONMEBOL Copa América 2020 ya tiene logo oficial! Los colores de los países anfitriones, Argentina y Colombia, junto a referencias a la unión del continente y sus aficionados al fútbol, la cancha y el sol, protagonizan la imagen de la CONMEBOL Copa América 2020. pic.twitter.com/wcmO1cFagB — Copa América (@CopaAmerica) October 17, 2019

وتم تقسيم المنتخبات القارية إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 6 منتخبات مقسمة إلى مجموعة الشمال والجنوب.

مجموعة الشمال: البرازيل، فنزويلا، كولومبيا، الأكوادور، بيرو، ومنتخب من خارج القارة يتم دعوته.

مجموعة الجنوب تضم كل من: الأرجنتين، تشيلي، باراجواي، أوروجوراي، بوليفا، بالإضافة إلى منتخب من خارج القارة تتم دعوته.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة لتبدأ مرحلة المواجهات الإقصائية بدءا من ربع النهائي ويقام النهائي في كولومبيا على أن يقام الافتتاح في الأرجنتين.

ومن المقرر أن تتحدد هوية المجموعات بشكل رسمي عند إجراء القرعة في الثالث من ديسمبر المقبل، إذ تأكدت مشاركة كل من قطر وأستراليا في النسخة المقبلة.

وتبدأ البطولة في الثاني عشر من يونيو وحتى الثاني عشر من يوليو للعام المقبل بين الدولتين.

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