باسم مرسي: تعافيت من الإصابة.. جاهز لمواجهة بيراميدز

أعلن باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي تعافيه تماما من إصابته في الركبة التي أبعدته فترة طويلة.

باسم مرسي النادي : الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي

وصرح مرسي عبر إذاعة الشباب والرياضة "الإصابة قدر، تعرضت لجزع في الرباط الداخلي، ولكنني تأهلت وعدت بخير".

وأكد "أنا جاهز المباراة القادمة ضد بيراميدز، فهو فريق كبير، ونحن أيضا لدينا تشكيلة قوية وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية".

وأشار إلى أن "المدير الفني مختار مختار كون فريقا جيدا للإنتاج، يسير بخطى ثابتة، حيث حققنا فوزين مقابل خسارتين".

من جانبه، قال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي "باسم مرسي بات جاهزا بنسبة ١٠٠٪، فضلنا عدم الاستعجال عليه".

وعن الفوز على إنبي بهدف في الجولة الرابعة من الدوري، أضاف مهدي "فوز مهم بعد خسارة غير مستحقة ضد المقاولون، لقد تخوفنا من تعثر جديد وتوالي الهزائم خاصة أن مباراتنا القادمة ضد بيراميدز".

وأتم تصريحاته "لذا فإنه فوز مهم، سيمنح اللاعبين ثقة".

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