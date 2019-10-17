عقدة ميدو لإيهاب جلال مستمرة.. مصر للمقاصة يلقن المصري الخسارة الثانية

العقدة مستمرة.. أحمد حسام "ميدو" رفقة مصر للمقاصة، يحقق الفوز الثالث على إيهاب جلال مدرب المصري مع تعادل واحد في رابع مباراة تجمعهما.

فاز مصر للمقاصة على المصري بهدف مقابل لا شيء على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الربعة من الدوري المصري.

سجل صلاح أمين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ85 من ركلة جزاء.

الفوز هو الثاني لمصر للمقاصة هذا الموسم، فيما هي الخسارة الثانية للمصري على التوالي.

التشكيل

بدأ إيهاب جلال بثنائي هجومي هو محمود وادي وأوستن أموتو، فيما دخل أحمد جمعة قائمة اللقاء لأول مرة هذا الموسم.

وعلى الجهة الأخرى، قاد إيدو موزيس وعمرو مرعي هجوم مصر للمقاصة.

وصف المباراة

بداية الخطورة كانت لمصر للمقاصة في الدقيقة الخامسة بتصويبة من إيدو موزيس بجانب القائم.

أما أول خطورة للمصري فكانت في الدقيقة الـ25 بتصويبة قوية من فريد شوقي فوق المرمى بقليل.

وكاد المصري يتقدم في الدقيقة الـ35. تمريرة من أوستن أموتو إلى محمود وادي المنطلق، لكنه تعرض لعرقلة خارج منطقة الجزاء. وسدد سعيدو سيمبوريه الكرة بجانب القائم بقليل.

الشوط الثاني

الكرة الأخطر للمصري كانت في الدقيقة الـ66 بتصويبة رائعة من أموتو لكن فوق المرمى بقليل.

مجموعة تبديلات

هنا تدخل الجهازين الفنيين بإجراء بعض التبديلات.

مفتاح طقطق شارك بدلا من عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة الـ67، ورد إيهاب جلال بدخول محمد مسعد بدلا من عمرى مرعي، وبعدها باولن فوافي بدلا من صلاح عاشور في الدقيقة الـ72.

تدخل إيهاب جلال مجددا، ودفع بعماد حمدي بدلا من حسن علي في الدقيقة الـ78.

الورقة الرابحة

أحمد حسام "ميدو" دفع بصلاح أمين في الدقيقة الـ81 بدلا من إيدو موزيس، فيما رد المصري بدخول أحمد جمعة في الدقيقة الـ83 بدلا من أوستن أموتو. مشاركة جمعة تأتي بعد غياب منذ 223 يوما للإصابة منذ آخر ظهور رفقة فريق أحد السعودي بالموسم الماضي.

وقبل خمس دقائق من النهاية جاء الهدف أخيرا. البديل محمد مسعد تحصل على ركلة جزاء لمصر للمقاصة بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وتعرض لعرقلة من إيزي إيميكا، ليحتسبها الحكم محمد معروف ركلة جزاء.

ونفذ صلاح أمين البديل الآخر الركلة بنجاح في شباك أحمد مسعود، ليسجل هدف الفوز لفريقه.

ضغط المصري في الدقائق المتبقية، وكاد أحمد جمعة يدرك التعادل في الدقيقة الـ90 برأسية بعد عرضية كريم العراقي، لكن الكرة مرت فوق المرمى بقليل، لينتهي اللقاء بفوز مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة السادسة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد المصري عند أربع نقاط متراجعا للمركز العاشر.

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