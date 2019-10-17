يؤيد مصر المقاصة بيان مجلس إدارة الأهلي بشأن طلبه بعدم خوض مبارياته في الدوري إلا قبل مواجهة الزمالك بعدما تم تأجيل المباراة.

النادي الأهلي أصدر بيانا، يرفض فيه خوض أي مباراة في الدوري قبل ملاقاة الزمالك.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة لـFilGoal.com: "أطلب من اتحاد الكرة تنفيذ وعده لنا بإقامة المباريات في موعدها وعدم التأجيل".

وواصل "سلطات الأمن طلبت تأجيل القمة لظروف خاصة لذا لا بد من استمرار مباريات الجولة الرابعة كما هي وعدم تأجيل المزيد من المباريات".

وأتم "على اتحاد الكرة دراسة كل قراراته حتى لا ندخل في دوامة الدوري التي حدثت خلال الموسم الماضي".

وفاز مصر المقاصة على المصري اليوم الخميس بهدف دون رد في رابع جولات الدوري في ملعب الجيش بالسويس.

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