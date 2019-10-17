في الدرجة الثانية – هل ينجح محمد صلاح في تحقيق حلم منتخب السويس بعد 20 عاما؟

يُلقب محمد صلاح المدير الفني الأسبق للزمالك بملك صعود الأندية للدوري الممتاز ولكنه لم يفعل ذلك أبدا مع ناد جماهيري.

ويلتقي ذلك الحلم مع حلم منتخب السويس الذي يأمل في الظهور في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000.

فهل ينجح الثنائي سويا؟

وتعاقد منتخب السويس مع محمد صلاح ليقود الفريق خلفا لميمي عبد الرازق الذي قدم استقالته لأسباب صحية بعد خوضه فترة الإعداد.

وقاد محمد صلاح أربعة فرق للصعود إلى الدوري الممتاز هم المعادن وتليفونات بني سويف والنجوم ونادي مصر.

ويعد محمد صلاح متعادلا في إنجاز الصعود مع المدرب أيمن المزين المدير الفني الحالي لطنطا الذي تأهل بأربعة فرق للدوري الممتاز هم الرجاء والشرقية والأسيوطي سبورت وفريقه الحالي.

الظهور الأخير لمنتخب السويس في الدوري الممتاز في موسم 1999-2000 أنهاه الفريق في المركز الـ12 من أصل 14 فريق في المسابقة ومنذ ذلك الوقت لم يتأهل للمسابقة أبدا.

وتعاقد منتخب السويس مع كل من عبد الله شلبي وماهر العشري وإسلام شرقية ومحمد عاطف ومحمود كوك وأسامة مرعي وأشرف أنور ومحمد الصغير والمنشاوي وخالد لطفي ومحمد ناجح وشيكا وباسم عادل وأحمد فتحي وكريم يكن وقطب وعصام عابدين.

هذا بالإضافة لاستمرار اللاعبين القدامى وهم حسام عبد الخالق ومصطفى حافظ وعلي حسين ونيمار وعقل وحسن جابر وعبودة.

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