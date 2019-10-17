مدرب الحدود: تأثرنا بالإصابات.. وتاحا قد يجري جراحة رباط صليبي

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

بيراميدز - حرس الحدود

ربط محمد حليم مدرب حرس الحدود بين تذبذب نتائج الفريق والإصابات التي تعرض لها أكثر من لاعب.

وصرح حليم عبر إذاعة (أون سبورت)" تدعيمات هذا الموسم أفضل من الماضي، والأداء مطمئن والنتائج كان يمكن أن تكون أفضل".

واستدرك "لكن تأثرنا بإصابة 3 لاعبين مؤثرين، حيث يعاني علي الزهدي من آلام في فقرات الظهر، ومحمد الشبيني سيبتعد 4 أسابيع لإصابة عضلية، أما محمد عبد الفتاح (تاحا) قد يجري عملية الرباط الصليبي".

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وعن المباراة القادمة في الدوري، قال :الإسماعيلي ناد كبير وضمن أندية المنافسة، إلا أن فريقنا تعود على الإجادة في المباريات الكبيرة وحققنا الفوز على الإسماعيلي ذهابا وإيابا مما يمنح اللاعبين ثقة في أن الفوز سهل بشرط الجدية في الملعب".

وأتم تصريحاته "لقد حققنا معجزة في الموسم الماضي، لقد راهن الكثيرون أننا لن نحصد نقطة واحدة من مبارياتنا ضد الزمالك والإسماعيلي والمصري ودجلة، لكن نجحنا في البقاء بالممتاز، علينا أن نتعلم من هذا الدرس ونبتعد مبكرا عن صراع الهبوط".

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