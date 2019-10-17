مدرب الاتحاد: دجلة فريق قوي لكن النتائج لا تخدمه

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 16:09

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ووادي دجلة

حذر محمد إبراهيم مدرب الاتحاد لاعبيه من مواجهة وادي دجلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويستعد دجلة لمواجهة زعيم الثغر فى الخامسة والنصف مساء الجمعة.

وصرح إبراهيم عبر إذاعة أون سبورت "مواجهة دجلة صعبة جدا، فهو فريق منظم ويؤدي مباريات متميزة ويعملون بأسلوب واحد مع مدربهم اليوناني الذي يحظى بدعم الإدارة ويبني فريقا جيدا".

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وأشار "دجلة خسر أمام طنطا والإسماعيلي، ولكنه كان الأفضل والأكثر استحواذا والأخطر، وهذا مؤشر لقوتهم، ولكن النتائج لا تخدمهم".

وتابع "فريق الاتحاد يضم 30 لاعبا جيدا ولا نعتمد على 11 فقط، لقد أشركنا 70% من قوام الفريق، ومن الجيد أن ننفذ سياسة التدوير مع تحقيق نتائج مميزة وأداء جيد".

ولفت في ختام تصريحاته "لقد حققنا فوزين مقابل هزيمة في أول 3 جولات بالدوري، وفزنا على العربي الكويتي ذهابا وإيابا بالبطولة العربية، إنها بداية مبشرة لنحقق نتائج أفضل في الفترة القادمة".

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