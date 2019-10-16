تبحث كل الدوريات في العالم عن استقطاب للمشاهدين إلا في الدوري المصري الذي يجري الأمر على النقيض تماما.

مرحبا بكم في ثالث حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الدوري المصري.

حلقتنا عن أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك وكيف تؤثر بشكل كبير على مستقبل مسابقة الدوري المصري، على طريقة تأثير الدومينو.. أو الدومنة!

هذا ما يناقشه محررنا فادي أشرف في البودكاست المقدم من FilGoal.com

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