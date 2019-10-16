خاص بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (3) تأثير الدومينو.. أو الدومنة!

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 21:47

كتب : فادي أشرف

بودكاست الدوري ع الهادي

تبحث كل الدوريات في العالم عن استقطاب للمشاهدين إلا في الدوري المصري الذي يجري الأمر على النقيض تماما.

مرحبا بكم في ثالث حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الدوري المصري.

حلقتنا عن أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك وكيف تؤثر بشكل كبير على مستقبل مسابقة الدوري المصري، على طريقة تأثير الدومينو.. أو الدومنة!

هذا ما يناقشه محررنا فادي أشرف في البودكاست المقدم من FilGoal.com

استمع أيضا - (حكايات (1).. العبودية التي قادت البرازيل للسيطرة على العالم)

لمناقشة الكاتب

طالع أيضا

مدرب فلسطين لـ في الجول: أتمنى مواجهة مصر في رام الله.. وهذا هدفي مع المنتخب

البدري يدرس مع معاونيه كيفية تفادي 3 معوقات قبل مواجهة كينيا وجزر القمر

ماني يسرد تفاصيل أول لقاء مع صلاح بعد الأزمة بينهما.. وتهكم فينالدوم

رسميا - الولاية الثالثة.. جروس مدربا لـ أهلي جدة

أنا مارادونا – (1) أحب الليبرو.. وسألعب في الظلام يابن الـ*****

الدوري ع الهادي بودكاست في الجول في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

لاسارتي: تفاجأت من عدم دعوة الأهلي لي في حفل تسلم الدوري 4 دقيقة | الدوري المصري
5 نجوم من المتوجين ببرونزية العالم في 2001 ينشطون في الدرجة الثانية.. أحدهم مازال يلعب 17 دقيقة | مصر
بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (3) تأثير الدومينو.. أو الدومنة! 47 دقيقة | الدوري المصري
ماركا تكشف الموعد الجديد الأقرب للكلاسيكو 50 دقيقة |
21 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة المصري.. وغياب ميدو جابر 55 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - برج العرب يستضيف مباراة مصر وكينيا ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك