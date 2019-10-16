رئيس المقاولون: منحنا بعض اللاعبين إجازة قبل لقاء الزمالك.. وقرارنا النهائي خلال ساعات

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة من أجل مناقشة أزمة مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مواجهة أسوان والمقاولون يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري، وتقديم مباراة المقاولون ضد الزمالك من الجولة الخامسة لتقام يوم السبت المقبل بدلا من لقاء القمة الذي تم تأجيله لأجل غير مسمى.

وقال محسن صلاح عبر قناة أون سبورت: "انسحاب المقاولون من الدوري غير وارد، وسنعقد غدا الخميس اجتماع لمجلس الإدارة لإعلان قرار النادي الأخير وموقفه من خوض مباراة الزمالك".

وأضاف "كنا بدأنا الاستعداد لمواجهة أسوان وفجأة تقرر أن نلعب ضد الزمالك وكنا منحنا بعض اللاعبين راحة سلبية من لقاء أسوان للحفاظ عليهم أمام الأبيض".

وتابع "والآن علينا استدعاء اللاعبين من إجازتهم وتجهيزهم خلال فترة قصيرة للغاية لمواجهة الزمالك أحد أقوى فرق الدوري المصري".

وأكمل متعجبا "وكل هذه الأمر غير منطقية تماما".

وأتم تصريحاته "كنت أتمنى أن تقام مباريات الجولة الرابعة بشكل طبيعي بعد تأجيل لقاء القمة حتى نحافظ على شكل المسابقة المنتظم".

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