لاسارتي: تفاجأت من عدم دعوة الأهلي لي في حفل تسلم الدوري

قال مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي إنه تفاجأ من عدم دعوة النادي الأحمر له لحضور حفل تسلم درع الدوري.

وتحدث لاسارتي لإذاعة "لاس فوسيز ديل فوتبول" الأوروجوايائية قائلا: "تفاجأت من عدم دعوة الأهلي لنا من أجل الاحتفال بلقب الدوري الذي فزنا به".

وأضاف "لقد أقاموا احتفالا ولم يتحدثوا إلينا مطلقا أو يدعونا إليه حتى من باب المعاملة اللطيفة".

وكان لاسارتي قال في وقت سابق لـFilGoal.com عن حفل تسلم الأهلي درع الدوري: "في الحقيقة لم أعرف أساسا بوجود احتفال بتسليم الدرع قبل اتصالكم بي".

وعن موقفه من الحضور في حال تلقي دعوة في ذلك الوقت قال "لا أستطيع أن أجيب قبل اتصال الأهلي بي".

وأتم تصريحه المقتضب "أؤكد على أن الأهلي لم يوجه لي الدعوة حتى الآن".

وأقام الأهلي حفلا الخميس الماضي في أحد فنادق القاهرة تسلم خلاله درع الدوري الذي ظفر به عن الموسم الماضي.

وكان لاسارتي رحل عن الأهلي عقب الهزيمة من بيراميدز في كأس مصر بهدف دون رد.

وقاد لاسارتي الأهلي في 30 مباراة فاز في 22 لقاء وتعادل في ثلاثة وهُزم في خمسة.

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