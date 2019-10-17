ماركا: برشلونة يرفض اللعب في برنابيو ويرحب بتأجيل الكلاسيكو

يرفض نادي برشلونة خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو معقل فريق العاصمة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري في ملعب كامب نو، لكن رابطة الليجا طالبت بنقل المباراة خوفا من الاضطرابات في كتالونيا.

وتشهد كتالونيا اضطرابات كبرى بسبب مطالب سياسية مما تسبب في إلغاء بعض رحلات الطيران.

وكشفت صحيفة ماركا أن برشلونة قد تقدم بطلب إلى لجنة البطولة وأوضح موقفه برفض نقل المباراة إلى مدريد.

وأوضح التقرير أن برشلونة يرفض اللعب في برنابيو تبديل الملعب، لكنه يرحب بتغيير تاريخ إقامة المباراة.

ولم يصدر برشلونة أو ريال مدريد أي بيان رسمي حول المباراة حتى الآن.

وكان من المفترض أن تنتظر لجنة المسابقات حتى يوم الإثنين وفقا لتقارير الصحف الإسبانية يوم الأربعاء حتى تصلها خطابات طرفي الكلاسيكو، لكن ريال مدريد وبرشلونة سارعا بإرسال ردهما يوم الخميس.

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وترفض رابطة الدوري الإسباني إقامة المباراة يوم 26 أكتوبر الجاري بسبب تنظيم مظاهرة كبيرة في شوارع برشلونة في ذلك اليوم، والخوف على الحالة الأمنية.

وأشار التقرير أن الحل الأقرب حتى الآن هو تأجيل المباراة إلى يوم 18 ديسمبر وقد يتم الإعلان الرسمي أحد يومي الجمعة أو السبت.

ويتصدر ريال مدريد مسابقة الدوري بعد مرور 8 جولات برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة.

ويلعب برشلونة أمام إيبار ظهر السبت المقبل في الجولة التاسعة، أما ريال مدريد فيحل ضيفا على مايوركا مساء نفس اليوم.

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