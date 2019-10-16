تقرير: بعد ريبيري.. فيورنتينا يسعى لضم إبراهيموفيتش

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 23:24

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

يسعى فيورنتينا الإيطالي لضم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد تألق الفرنسي فرانك ريبيري عقب انضمامه لصفوف الفريق البنفسجي.

فرانك ريبيري

النادي : فيورنتينا

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

فيورنتينا

ويضع فيورنتينا أنظاره صوب المهاجم السويدي البالغ 38 عاما وفقا لجريدة "La Nazione" الإيطالية.

عقد إبراهيموفيتش ينتهي في ديسمبر المقبل عقب نهاية الموسم في الدوري الأمريكي رفقة لوس أنجلوس جالاكسي.

أخبار متعلقة

إبراهيموفيتش يتهم مدرب السويد بالعنصرية: يهدم ما حققته في 20 عاما إبراهيموفيتش: أستطيع تقديم أداء أفضل في الدوري الإيطالي الآن رايولا يرد على عرض بوكا جونيورز لـ إبراهيموفيتش إبراهيموفيتش: أنا أفضل لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات في أقرب وقت مع مينو رايولا وكيل السويدي.

ريبيري تألق وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر.

الفرنسي البالغ 36 عاما شارك في جميع مباريات البنفسجي الـ 6 وسجل هدفين وصنع هدفا في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام أتالانتا وسامبدوريا وميلان.

في المقابل يتألق إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي إذ سجل 30 هدفا وحل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري، ويُنافس على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وكان إبراهيموفيتش قد علق سابقا على إمكانية عودته إلى الدوري الإيطالي (طالع التفاصيل).

وارتدى السويدي قمصان ميلان وإنتر ويوفنتوس وتُوج مع جميعهم بلقب الدوري الإيطالي.

طالع أيضا

مدرب فلسطين لـ في الجول: أتمنى مواجهة مصر في رام الله.. وهذا هدفي مع المنتخب

البدري يدرس مع معاونيه كيفية تفادي 3 معوقات قبل مواجهة كينيا وجزر القمر

ماني يسرد تفاصيل أول لقاء مع صلاح بعد الأزمة بينهما.. وتهكم فينالدوم

رسميا - الولاية الثالثة.. جروس مدربا لـ أهلي جدة

أنا مارادونا – (1) أحب الليبرو.. وسألعب في الظلام يابن الـ*****

الدوري الإيطالي إبراهيموفيتش ريبيري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس المقاولون: منحنا بعض اللاعبين إجازة قبل لقاء الزمالك.. وقرارنا النهائي خلال ساعات 34 دقيقة | الدوري المصري
ليست المرة الأولى.. 5 مباريات قمة أُلغيت قبل لعبها بين الأهلي والزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بعد ريبيري.. فيورنتينا يسعى لضم إبراهيموفيتش 48 دقيقة | أوروبا
15 عاما على المشاركة الأولى.. أين رباعي "لا ماسيا" الذي ظهر مع ميسي 59 دقيقة | أوروبا
ألفيش: لم أحب الحياة في باريس.. إنهم عنصريون ساعة | أوروبا
ملعب أوتمار هيتسفيلد.. اللعب في قمة أوروبا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك