تقرير: بعد ريبيري.. فيورنتينا يسعى لضم إبراهيموفيتش

يسعى فيورنتينا الإيطالي لضم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد تألق الفرنسي فرانك ريبيري عقب انضمامه لصفوف الفريق البنفسجي.

فرانك ريبيري النادي : فيورنتينا زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي فيورنتينا

ويضع فيورنتينا أنظاره صوب المهاجم السويدي البالغ 38 عاما وفقا لجريدة "La Nazione" الإيطالية.

عقد إبراهيموفيتش ينتهي في ديسمبر المقبل عقب نهاية الموسم في الدوري الأمريكي رفقة لوس أنجلوس جالاكسي.

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات في أقرب وقت مع مينو رايولا وكيل السويدي.

ريبيري تألق وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر.

الفرنسي البالغ 36 عاما شارك في جميع مباريات البنفسجي الـ 6 وسجل هدفين وصنع هدفا في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام أتالانتا وسامبدوريا وميلان.

في المقابل يتألق إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي إذ سجل 30 هدفا وحل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري، ويُنافس على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وكان إبراهيموفيتش قد علق سابقا على إمكانية عودته إلى الدوري الإيطالي (طالع التفاصيل).

وارتدى السويدي قمصان ميلان وإنتر ويوفنتوس وتُوج مع جميعهم بلقب الدوري الإيطالي.

طالع أيضا

مدرب فلسطين لـ في الجول: أتمنى مواجهة مصر في رام الله.. وهذا هدفي مع المنتخب

البدري يدرس مع معاونيه كيفية تفادي 3 معوقات قبل مواجهة كينيا وجزر القمر

ماني يسرد تفاصيل أول لقاء مع صلاح بعد الأزمة بينهما.. وتهكم فينالدوم

رسميا - الولاية الثالثة.. جروس مدربا لـ أهلي جدة

أنا مارادونا – (1) أحب الليبرو.. وسألعب في الظلام يابن الـ*****