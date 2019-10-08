إبراهيموفيتش: أستطيع تقديم أداء أفضل في الدوري الإيطالي الآن

احتفل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالتمثال الجديد له في مسقط رأسه بمدينة مالمو، وطالب من ميلان الإيطالي مزيدا من الاستثمار ويرى أنه يستطيع تقديم أداء أفضل من بعض لاعبي الدوري الإيطالي الآن.

زلاتان هداف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي أبدى سعادته عقب الإعلان عن التمثال الخاص به وقال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "سعيد وفخور وهذا يعني أنني تركت علامة وستبقى للأبد".

وعن إمكانية عودة اللاعب البالغ 38 عاما إلى الدوري الإيطالي رد "100% أعرف أنني سأُحدث فارق سواء في إيطاليا أو أي دولة أخرى، استطيع تقديم أداء أفضل من لاعبين موجودين الآن، عقدي ينتهي في ديسمبر المقبل ولا أعرف ماذا سيحدث لاحقا".

زلاتان سبق له ارتداء قمصان أندية يوفنتوس وإنتر وميلان وتوج معهم بالألقاب.

ونصح نادي ميلان قائلا "حزين لرؤية ميلان هكذا عليهم أن يجعلوا النادي في القمة عن طريق النتائج والاستثمار، عليهم بالاستثمار وإلا لن تجد الجودة دون مقابل".

وتطرق للحديث عن يوفنتوس "أنهم رمز الكرة الإيطالية في العالم بسبب قائمة الفريق، إنتر أيضا يقدم أداء جيد مع مدرب كبير مثل أنطونيو كونتي".

وأضاف عن نابولي "لدي علاقة جيدة بكارلو أنشيلوتي وهو مدرب كبير وشخص عظيم، كنت محظوظا لمعرفته أولا كشخص قبل التدرب معه".

إبراهيموفيتش تدرب مع أنشيلوتي خلال موسم واحد في باريس سان جيرمان.

وأتم "حزين لأنني تدربت معه لموسم واحد، كنت أريد البقاء معه لفترة أطول لأنها كانت فترة جيدة في مسيرتي وكذلك بالنسبة له".

إبراهيموفيتش قاد جالاكسي للوصول للمرحلة النهائية من الدوري الأمريكي التي تبدأ منافستها في العشرين من الشهر المقبل.

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