تقرير: النني قد يشارك كمدافع أمام أنقرة جوشو

سيعود محمد النني لاعب وسط بشكتاش للمشاركة مع فريقه في الدوري التركي أمام أنقرة جوشو بعد انتهاء إيقافه، لكن ليس كلاعب وسط بل كمدافع، حسب تقارير تركية.

محمد النني النادي : بشكتاش

وغاب النني عن مواجهات بشكتاش أمام باشاك شهير وطرابزون سبور وألانيا سبور بسبب الإيقاف لـ3 مباريات بسبب الطرد المباشر في أول مباراة يلعبها بقميص الفريق.

وأفاد موقع 90 دقيقة أن عبد الله أفسي المدير الفني لبشكتاش يفكر في الدفع بالنني في قلب الدفاع أمام أنقرة جوشو لتعويض غياب المدافع الإسباني فيكتور رويز المصاب.

وأوضح التقرير أن مدرب بشكتاش جرب النني في قلب الدفاع أكثر من مرة في التدريبات، ولذلك قد يدفع به ضد أنقرة جوشو في هذا المركز.

ويحل بشكتاش صاحب المركز الـ12 في الدوري التركي ضيفا على أنقرة جوشو صاحب المركز الـ16 ضمن الجولة الثامنة من الدوري التركي يوم السبت.

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم قد رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي بشكتاش لرفع إيقاف محترفنا المصري محمد النني لثلاث مباريات بعد طرده في أول لقاء لعبه بقميص الفريق

وحول الاتحاد التركي محمد النني للجنة التأديب بسبب "القيام بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب سبور" لتفرض عقوبة الإيقاف 3 مباريات. (طالع التفاصيل)

وشارك النني أساسيا لأول مرة في مباراته الأولى مع بشكتاش بعد انضمامه للأخير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وفي الدقيقة 75 دخل النني في اشتباك مع أولارنواجو كايودي لاعب غازي عنتاب قبل أن يقرر الحكم طرد الثنائي.

ويعد طرد النني مع بشكتاش هو الثاني في مسيرته الاحترافية بعدما تعرض لطرد سابق مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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