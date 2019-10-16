أول تعليق من رئيس الزمالك على تأجيل القمة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 01:01

كتب : FilGoal

حسين الشحات - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى.

اتحاد الكرة أعلن تأجيل دربي القاهرة المفترض إقامته يوم السبت بسبب "تعليمات أمنية"، وفقا لبيان رسمي.

ورئيس القلعة البيضاء قال: "أنا رجل دولة، وعندما يقول لي الأمن سنؤجل المباراة (هضربله تعظيم سلام) لأن الأمن يرى مالا أراه".

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وأضاف عبر قناة "الحدث اليوم" "هناك بعض القرارات التي عليك تقبلها طالما رأى الأمن ذلك".

"استنفدنا كل الحلول ولكن سلطات الأمن تمسكت بالتأجيل" هكذا علق مصدر من اتحاد الكرة – طلب عدم ذكر اسمه - على قرار تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وكان من المقرر أن يلتقي الغريمان التقليديان يوم السبت في رابع جولات الدوري المصري.

ونتيجة لقرار التأجيل طلب ناديا سموحة والجونة تأجيل مواجهتهما مع بيراميدز ونادي مصر على الترتيب "نظرا لعدم تكافؤ الفرص".

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