رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة

اعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تقديم مباراة الفريق الأبيض ضد المقاولون العرب.

وقال مرتضى لبرنامج "الزمالك اليوم": "إذا كان هناك حسن نية، كان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت وإقامة مباراة للأهلي".

وتابع "لم يأخذ أحد رأينا بشأن تبديل المباريات، فهل يريدون للاعبي الزمالك التعرض للإصابة في مباراة المقاولون بعدما طلب الأمن تأجيل مباراة الأهلي".

ثم أضاف "سأقوم برفع دعوى قضائية ضد اللجنة المعنية يوم السبت، لأن تعيينها غير قانوني".

وأتم "نحترم قرار الأمن بتأجيل مباراة القمة، ولكننا لا نعمل لدى حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات ولا نعترف به ولن نتعامل معه".

وأعلنت لجنة المسابقات عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة.

مع تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام في موعد مباراة القمة المؤجلة. ( اقرأ التفاصيل )

يذكر أن مباراة الزمالك والمقاولون كان مقررا إقامتها ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ولكن تم تأجيلها بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري وكان مقررا لها يوم السبت إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب الأمن. ( اقرأ التفاصيل )

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