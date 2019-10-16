بالصور – جمهور الزمالك يستقبل أبطال إفريقيا لكرة اليد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 10:36

كتب : أحمد مصطفى

استقبال جمهور الزمالك لأبطال فريق اليد

استقبل عدد من جمهور الزمالك فريق النادي المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

الزمالك هزم سبورتنج في النهائي، وصار البطل التاريخي للمسابقة.

وحقق الزمالك لقبه الـ 12 ليجلس وحيدا على عرش قارة إفريقيا كأكثر الأندية تتويجا باللقب الإفريقي.

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قبل مواجهة سبورتنج مساء يوم الأحد، حصد الزمالك 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري.

ولكن لا تتساوي الآن. الزمالك يحقق الـ 12 ويجلس وحيدا على عرش القارة الإفريقية.

ونجح الزمالك في حصد اللقب للعام الثالث على التوالي في النهائي الرابع الذي شارك فيه في آخر 5 نسخ من البطولة الإفريقية.

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