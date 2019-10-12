خاص الوجه الغاضب لـ إيهاب جلال.. تغريم ثنائي المصري 300 ألف جنيه وإيقافه شهرا

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 20:36

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال - المصري

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال خصم مبلغ 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق وذلك بسبب طرده ضد وادي دجلة.

محمود حمد

النادي : المصري

المصري

ولعب المصري مساء أمس الجمعة وديا ضد وادي دجلة استعدادا لعودة الدوري.

كما قرر إيهاب جلال إيقاف اللاعب عن التدريبات مع الفريق الأول لمدة شهر.

أخبار متعلقة

فيديو في الجول – طارق العشري يختار عوامل تطوير الدوري المصري عودة أحمد جمعة.. المصري يخسر أمام وادي دجلة وديا المصري لـ في الجول: لسنا طرفا في الغرامة الموقعة على اتحاد الكرة من كاف المصري لـ في الجول: هزيمة كوت دي أور 16-1؟ ممنوع الاستهانة بأي خصم

عقوبات إيهاب جلال نالت أيضا من اللاعب الشاب أحمد عادل "ميسي" والذي تم تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.

وجاءت أسباب العقوبة القاسية على محمود حمد حسبا علم FilGoal.com بسبب سلوكه السييء في المباراة واعتراضه على التحكيم ما أدلى إلى تعرضه للطرد.

أما أحمد عادل بسبب سوء سلوكه مع زملائه ودخوله في أكثر من مشادة خلال المباراة.

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الرابعة من الدوري.

ويحتل المصري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

طالع أيضا

حوار مطول - أحمد رمزي: رفضت رحيل جروس

ديلي ميل: قطر تطمئن ليفربول بخصوص صلاح

راموس يحطم رقم كاسياس ويقترب أكثر من العميد أحمد حسن

الأهلي يكشف موعد عودة الدوليين وبرنامج خاص استعدادا للزمالك.. وموقف إصابة السولية

بالفيديو - لا حدود للإنسان.. كيبشوج يصبح أول فائز بماراثون في أقل من ساعتين

محمود حمد المصري إيهاب جلال

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - النرويج تعكِر العيد الوطني لـ إسبانيا واليوم القياسي لـ راموس 25 دقيقة | أوروبا
فتحي: لا أشغل بالي بلقب قائد المنتخب 29 دقيقة | منتخب مصر
إيطاليا لا تعرف الهزيمة.. رسميا - الأتزوري إلى يورو 2020 بثنائية في اليونان 36 دقيقة | أوروبا
كرة يد – الزمالك يضرب موعدا مع سبورتنج في نهائي إفريقيا للأندية 50 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير يكشف: مورينيو لم يرغب أبدا في ضم فريد.. وتراجع لسبب وحيد 58 دقيقة | أوروبا
ريس نيلسون.. إمبراطورية المحاربين ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري" 4 انتهت - الأهلي مع النجم الساحلي والزمالك قد يواجه مازيمبي.. وقرعة متوازنة لبيراميدز وسهلة للمصري

قد ينال إعجابك