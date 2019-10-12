قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال خصم مبلغ 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق وذلك بسبب طرده ضد وادي دجلة.

محمود حمد النادي : المصري المصري

ولعب المصري مساء أمس الجمعة وديا ضد وادي دجلة استعدادا لعودة الدوري.

كما قرر إيهاب جلال إيقاف اللاعب عن التدريبات مع الفريق الأول لمدة شهر.

عقوبات إيهاب جلال نالت أيضا من اللاعب الشاب أحمد عادل "ميسي" والذي تم تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.

وجاءت أسباب العقوبة القاسية على محمود حمد حسبا علم FilGoal.com بسبب سلوكه السييء في المباراة واعتراضه على التحكيم ما أدلى إلى تعرضه للطرد.

أما أحمد عادل بسبب سوء سلوكه مع زملائه ودخوله في أكثر من مشادة خلال المباراة.

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الرابعة من الدوري.

ويحتل المصري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

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