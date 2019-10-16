غريب: أسعى لثلاثة أهداف في كأس الأمم المؤهلة للأولمبياد

يتطلع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لثلاثة أهداف خلال كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة.

وأوضح غريب "هدفنا التأهل للأولمبياد والفوز بكأس البطولة، وتقديم أداء يسعد الجماهير ويطمئنهم على جيل جديد للكرة المصرية".

وأضاف عبر قناة ام بي سي مصر "أعد الجميع بأننا سنقاتل ونجتهد لتحقيق هذه الأهداف، الكل لديه إصرار على تعويض إخفاق المنتخب الأول في كأس الأمم".

وتابع "أتمنى أن تساندنا الجماهير مثلما فعلت مع المنتخب الأول، ونجد ستاد القاهرة ممتلئا عن آخره في مباراة الافتتاح ضد مالي يوم ٨ نوفمبر المقبل".

وكشف شوقي غريب "أضع في اعتباري في القائمة، اختيار اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز، لأن القائمة ستضم ٢١ لاعبا بينهم ٣ حراس مرمى، بينما سنلعب ٥ مباريات في ١٤ يوما".

وعن الودية الأخيرة ضد جنوب أفريقيا، قال شوقي غريب "لا أتفق مع المطالبة بالفوز في أي مباراة بثلاثة أو أربعة أهداف".

وأتم "جنوب إفريقيا منتخب قوي ومصنف أول، لقد كان أحد منتخبات القارة التي تأهلت لدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في البرازيل".

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