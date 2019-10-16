طارق حامد: لا أزمات مع الزمالك.. ومرتضى يرد "سننفذ كل طلباته"

شدد طارق حامد نجم نادي الزمالك على عدم وجود أي أزمات أو مشاكل بينه وبين ناديه.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وقال طارق حامد عبر قناة الحدث اليوم: "لا يوجد بيني وبين الزمالك أي أزمات، وما أثير في الفترة الماضية ليس له أساس من الصحة".

وأضاف "وحتى إذا كنت أعاني من أي أزمات سوف أحلها مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بيني وبينه وليس عبر وسائل الإعلام".

وأتم تصريحاته "ويكفي أنه أخبرني أن أي شيء أريده سوف ينفذه فورا".

من جانبه قال مرتضى منصور رئيس الزمالك للبرنامج ذاته "اتفقنا مع طارق حامد على تعديل تعاقده".

واختتم حديثه "أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة عقد جلسة مع طارق حامد لمعرفة طلباته وسوف يتم تعديل تعاقده في أسرع وقت".

وكان طارق حامد وجه رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عندما كتب "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى". (طالع التفاصيل)

طارق حامد صاحب الـ 30 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى 2021.

وانضم طارق حامد إلى الزمالك قادما من سموحة في 2014.

وشارك طارق حامد في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

ورفع طارق حامد لقب الدوري والكأس مع الزمالك موسم 2014-15 إلى جانب لقبي كأس مصر 2017-18 و2018-19 مع لقب السوبر المصري والسوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية.

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