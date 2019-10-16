"استنفدنا كل الحلول ولكن سلطات الأمن تمسكت بالتأجيل" هكذا علق مصدر من اتحاد الكرة – طلب عدم ذكر اسمه - على قرار تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال المصدر في حديثه لـFilGoal.com: "حاولنا إقامة لقاء القمة وتمسكنا بأمل إقناع سلطات الأمن بإقامة المباراة قبل صدور قرار التأجيل".

وأضاف "عرضنا إقامة اللقاء في ملعب برج العرب بدون حضور الجمهور حتى لا نؤجل المباراة لنفي بوعد انتظام المسابقة ولكن الأمن تمسك بقراره".

وأتم "قيل لنا إن هناك دواعي أمنية تمنع إقامة المباراة لذا تم التأجيل في النهاية".

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك يوم السبت المقبل في رابع جولات الدوري المصري.

ولكن أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأجيل اللقاء بسبب "تعليمات أمنية".

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