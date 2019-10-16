خاص مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: استنفدنا كل الحلول لكن القرار أمني بحت

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 00:06

كتب : عاطف شادي

شيكابالا - الزمالك - الأهلي

"استنفدنا كل الحلول ولكن سلطات الأمن تمسكت بالتأجيل" هكذا علق مصدر من اتحاد الكرة – طلب عدم ذكر اسمه - على قرار تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال المصدر في حديثه لـFilGoal.com: "حاولنا إقامة لقاء القمة وتمسكنا بأمل إقناع سلطات الأمن بإقامة المباراة قبل صدور قرار التأجيل".

وأضاف "عرضنا إقامة اللقاء في ملعب برج العرب بدون حضور الجمهور حتى لا نؤجل المباراة لنفي بوعد انتظام المسابقة ولكن الأمن تمسك بقراره".

أخبار متعلقة

رسميا – تأجيل قمة الأهلي والزمالك بسبب "تعليمات أمنية" الغندور: نعمل على تطبيق الـVAR بداية من الدور الثاني في الدوري عن ميزان حمدي فتحي الذي لم يختل

وأتم "قيل لنا إن هناك دواعي أمنية تمنع إقامة المباراة لذا تم التأجيل في النهاية".

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك يوم السبت المقبل في رابع جولات الدوري المصري.

ولكن أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأجيل اللقاء بسبب "تعليمات أمنية".

اقرأ أيضا:

عن ميزان حمدي فتحي الذي لم يختل

ضياء السيد: مفاجأة فايلر ليست في لاعب واحد.. وهذه نصيحتي له ولميتشو

العشري يكشف عن محاولتين فاشلتين للانتقال إلى الأهلي

قبل القمة.. رسالة من الخطيب للجهاز الفني ولاعبي الأهلي

اختبر معلوماتك - أي هؤلاء المدربين عمل في الدوري المصري؟

خبر سار لعشاق الفانتازي

الأهلي الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

غريب: أسعى لثلاثة أهداف في كأس الأمم المؤهلة للأولمبياد 46 دقيقة | مصر
ألكسندر أرنولد يدخل موسوعة جينيس 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لجنة المسابقات: إقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في موعد القمة المؤجلة 57 دقيقة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: تأجيل القمة مفاجأة لنا.. كنا على أتم الاستعداد ساعة | الدوري المصري
أول تعليق من رئيس الزمالك على تأجيل القمة ساعة | الدوري المصري
"نظرا لعدم تكافؤ الفرص".. الجونة يطلب تأجيل مواجهة نادي مصر ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك