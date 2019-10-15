بالفيديو - الجابون تزيد من مشاكل المغرب وتفوز 3-2 في مباراة الأخطاء الفادحة

فشل المدير الفني وحيد خليلوزيتش للمنتخب المغربي في تحقيق ثاني فوز تحت قيادته وتعرض للخسارة على ملعب ابن بطوطة في طنجة بنتيجة 3-2 أمام نظيره الجابوني.

المنتخب المغربي بعد تعيين خليلوزيتش تعادل مع بوركينا فاسو وليبيا وفاز على النيجر.

آرون بوبنديزا تقدم أولا للضيوف في الدقيقة 22 مستغلا خطئا دفاعيا في تشتيت الكرة ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وجاء الرد سريعا من أسود أطلس عن طريق نور الدين إمرابط في الدقيقة 32.

الهدف جاء من خطأ دفاعي فادح في إعادة الكرة من الفهود لينفرد رشيد العيلوي بالمرمى ويمرر لإمرابط لتسجيل هدف التعادل.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني أجرى كلا المنتخبين تغييرات، فسجل دينيس بوانجا هدف التقدم مجددا للجابون في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني.

مستفيدا من خطأ مدافع المغرب الذي ابتعدت الكرة عن أقدامه في منطقة الجزاء ويسدد الهدف بسهولة في مرمى أسود الأطلس.

وعاد إمرابط في النتيجة من جديد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء تقدم الفهود بهدف ثالث عن طريق هدف عكسي من توقيع عصام شباك.

خسارة تزيد من مشاكل البوسني مع الاتحاد المغربي خاصة مع تراجع المستوى وفي ظل هجومه على اللاعب المحلي.

اقرأ أيضا:

عن ميزان حمدي فتحي الذي لم يختل

ضياء السيد: مفاجأة فايلر ليست في لاعب واحد.. وهذه نصيحتي له ولميتشو

العشري يكشف عن محاولتين فاشلتين للانتقال إلى الأهلي

قبل القمة.. رسالة من الخطيب للجهاز الفني ولاعبي الأهلي

اختبر معلوماتك - أي هؤلاء المدربين عمل في الدوري المصري؟

خبر سار لعشاق الفانتازي