مران الزمالك – عودة ساسي وجلسة مع ميتشو.. وتصعيد 3 ناشئين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 18:52

كتب : أحمد شوقي صلاح

ساسي - الزمالك - المقاصة

عاد فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك للمشاركة في مران الفريق الأبيض الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الأهلي السبت المقبل في رابع جولات الدوري.

وعقد ميتشو المدير الفني للزمالك جلسة مع ساسي تلاها جلسة أخرى مع المهاجم خالد بوطيب تحدث فيها المدرب الصربي عن بعض الأمور الفنية.

وخاض الثنائي محمود علاء وعبد الله النقاز تدريبات تأهيلية عقب مشاركتهما في مباراة منتخب مصر الودية أمام بوتسوانا التي أقيمت أمس الإثنين.

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وقسم ميتشو الفريق إلى مجموعتين الأولى كانت تحت إشرافه والثانية مع مساعده دوسان ستوجنوفيش لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وشهد المران تصعيد ثلاثة لاعبين من الشباب هم أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري بسبع نقاط بينما يتصدر الأهلي الترتيب بتسع نقاط.

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