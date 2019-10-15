خاص فيديو في الجول – العشري يكشف عن محاولتين فاشلتين للانتقال إلى الأهلي.. ومباراة تمنى لعبها أمامه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 20:59

كتب : حامد وجدي

طارق العشري - إنبي - الزمالك

هل هناك عرض لم يتم وأنت لاعب أو مدرب؟

ما هي أكثر مباراة تمنيت الاشتراك فيها وأنت كنت المدير الفني؟

سؤالان يجاوب عليهما المدير الفني لحرس الحدود طارق العشري والإجابة في كلا المرتين متعلقة بالأهلي.

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كيف؟

لنشاهد إجابات العشري.

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