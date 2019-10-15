هل هناك عرض لم يتم وأنت لاعب أو مدرب؟

ما هي أكثر مباراة تمنيت الاشتراك فيها وأنت كنت المدير الفني؟

سؤالان يجاوب عليهما المدير الفني لحرس الحدود طارق العشري والإجابة في كلا المرتين متعلقة بالأهلي.

كيف؟

لنشاهد إجابات العشري.

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