مران الأهلي – حضور الخطيب.. فايلر يركز على شيء واحد

شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الثلاثاء حضور رئيس النادي محمود الخطيب لدعم اللاعبين قبل مواجهة الزمالك السبت المقبل في رابع جولات الدوري.

وشارك في المران كل اللاعبين الدوليين وأجرى محمد الشناوي حارس المرمى تدريبات تأهيلية كما تدرب رمضان صبحي بشكل طبيعي.

وخضع باقي اللاعبين لتدريبات استشفائية على هامش المران تجنبا للإرهاق.

وركز ريني فايلر المدير الفني للأهلي على النقل السريع للكرة في وسط الملعب من أجل خلخلة دفاع الخصم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بتسع نقاط بينما يأتي الزمالك رابعا بسبع نقاط.

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