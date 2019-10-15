فايلر يستقر على موعد معسكر القمة.. وانتظام الدوليين في مران الثلاثاء

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 11:57

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

مران الأهلي

استقر رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على أن يكون الجمعة المقبل موعدا لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وخاض الأهلي تجربة ودية أمس الاثنين أمام فريق الإعلاميين على ملعب التتش وانتهت بفوز الفريق بهدف دون مقابل سجله وليد أزارو.

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واستقر فايلر على خوض فريق الأهلي مرانه في الخامسة مساء على ملعب التتش من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس.

بينما يقام تدريب الجمعة في الثالثة عصرا قبل الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة الزمالك.

من جهة أخرى ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون مع الفريق اليوم الثلاثاء بعد غياب 11 لاعبا عن التدريبات الفترة الأخيرة بسبب المشاركة مع المنتخبات.

وشارك كل من محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي مع المنتخب الأول، كما شارك رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير مع المنتخب الأولمبي بجانب علي معلول مع تونس.

ويجهز توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق برنامجا بدنيا خاصا للاعبين لتنفيذه في مران اليوم على ملعب التتش للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بعد الفوز في ثلاث مباريات.

اختر تشكيل الأهلي الأمثل لمباراة القمة

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