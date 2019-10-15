منافس الأهلي في إفريقيا - كارتير مدربا للنجم الساحلي

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 18:31

كتب : FilGoal

ألبيرت كارتير - النجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي لاتفاق مع الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفا للمدرب فوزي البنزرتي.

وكان النجم الساحلي منافس الأهلي في إفريقيا قرر إقالة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس.

قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي في نادي النجم ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم.

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وكشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع الفرنسي كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.

كما أكد موقع "موزاييك" التونسي أن كارتير وصل إلى سوسة لتوقيع العقود وسيتم الإعلان عن تعيينه رسميا مدربا للنجم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويقع النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة النجم الساحلي في سوسة أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

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