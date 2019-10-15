رسميا - 20 لاعبا في القائمة المختصرة لجائزة الفتى الذهبي.. غياب مبابي

غاب كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي للموسم الماضي عن المرشحين لجائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي" لعام 2019.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن القائمة المختصرة والتي تضم 20 لاعبا المرشحين لجائزة الفتى الذهبي.

ويتواجد في القائمة ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس والذي حصد جائزة النسخة الماضية عندما كان لاعبا في يوفنتوس.

وتضم القائمة كل من:

- ماتياس دي ليخت (يوفنتوس - هولندا)

- ألفونسو دافيز (بايرن ميونيخ - كندا)

- جيانلويجي دوناروما (ميلان - إيطاليا)

- أنسو فاتي (برشلونة - إسبانيا)

- فيل فودين (مانشستر سيتي - إنجلترا)

- ماتيو جوندوزي (أرسنال - فرنسا)

- إرلينج هولاند (سالزبرج - النرويج)

- كاي هافيرتز (بايرليفركوزن - ألمانيا)

- جواو فيليكس (أتليتكو مدريد - البرتغال)

- ديان يوفيليتش (فرانكفورت - صربيا)

- مويس كين (إيفرتون - إيطاليا)

- كانج إن لي (فالنسيا - كوريا الجنوبية)

- أندري لونين (بلد الوليد - أوكرانيا)

- دونيال مالين (أيندهوفن - هولندا)

- ماسون ماونت (تشيلسي - إنجلترا)

- رودريجو (ريال مدريد - البرازيل)

- جادون سانشو (بورسيا دورتموند - إنجلترا)

- فيران توريس (فالنسيا - إسبانيا)

- فنيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل)

- نيكولو زانيولو (روما - إيطاليا)

وتقام جائزة الفتى الذهبي سنويا منذ 2003 والتي أسستها صحيفة توتو سبورت الإيطالية قبل أن ينضم إليها عدد من الصحف العالمية.

وفاز الهولندي فان دير فارت بالجائزة الأولى عام 2003 وبعده واين روني 2004.

وسبق لكل من ليونيل ميسي وسيسك فابريجاس وسرجيو أجويرو ألكسندر باتو وماريو بالوتيللي وإيسكو وبول بوجبا ورحيم سترلينج الفوز بالجائزة.

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