كوكا: بحاجة للقليل من الصبر والكثير من الإيمان

يؤمن أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر بأن النجاح مع الفراعنة يحتاج لبعض الصبر.

كوكا شارك بشكل أساسي في المباراة الأولى للمدير الفني الجديد حسام البدري أمام بوتسوانا وأهدر أكثر من فرصة في اللقاء الذي انتهى بالفوز بهدف.

وقال كوكا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الله يعلم التوقيت المثالي، ليس مبكرا ولا متأخرا".

وأضاف مهاجم سبورتنج براجا "يحتاج الأمر للقليل من الصبر والكثير من الإيمان".

Allah has perfect timing; never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith 🙏🏽💪🏽🇪🇬 pic.twitter.com/yJfSTxumgP — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) October 15, 2019

شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه سيدعم أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة، مؤكدا أن المنتخب لديه مشكلة واضحة في مركز رأس الحربة.

وقال البدري في مؤتمره الصحفي بعد اللقاء: "تابعوا كوكا في الدوري البرتغالي، يحرز الكثير من الأهداف. هو أفضل العناصر المتاحة، لدينا مشكلة في تلك المنطقة، ولا يجب أن أقسو على لاعب غير موفق".

وأردف "أثق في قدراته وسأدعمه، وهناك آخرين مثل مصطفى محمد وصلاح محسن ومروان محسن، والأفضل سيستمر".

وسجل كوكا هدفا وصنع مثله في 7 مباريات في الدوري البرتغالي مع براجا، فيما سجل 15 هدفا مع أولمبياكوس الموسم الماضي.



































































































































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