متولي يقترب من العودة لتدريبات الأهلي.. وسر عدم مشاركة السولية في ودية الإعلاميين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 12:15

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

محمود متولي - فايلر - الأهلي

يقترب محمود متولي مدافع الأهلي من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الزمالك في السوبر الصمري يوم 20 سبتمبر الماضي.

محمود متولي

النادي : الأهلي

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشفت نتائج الآشعة الأخيرة التي أجراها اللاعب عن حدوث التئام بنسبة 85%، ويواصل اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة بشكل كامل والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان متولي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

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ويؤدي متولي جلسة في الجيم بجانب بعض الفقرات التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وعن غياب عمرو السولية عن ودية الإعلاميين أمس الاثنين رغم إعلان اللاعب جاهزيته للمشاركة في المباريات، فجاء لعدم المجازفة به.

وكان السولية قد تعرض لإصابة في مواجهة أسوان بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر عدم الدفع باللاعب في ودية الإعلاميين التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، لعدم المجازفة بعد عودته من الإصابة.

وخاض السولية تدريبات منفردة أمس الاثنين لمدة ساعة لتجهيزه بدنيا تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال.

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