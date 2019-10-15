ترينت يهاجم مدرب بلغاريا ويشدد: لن نتجاهل ما حدث

هاجم ترينت ألكسندر أرنولد مدافع منتخب إنجلترا، كراسمير بالاكوف المدير الفني لمنتخب بلغاريا بعدما قال إنه لم يسمع أي هتافات عنصرية في لقاء الفريقين يوم الإثنين.

وانتصر المنتخب الإنجليزي على مضيفه البلغاري بسداسية نظيفة في مباراة توقفت مرتين بسبب الهتافات العنصرية ضد لاعبي منتخب الأسود الثلاثة، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020..

وعلق ترينت على تصريحات المدير الفني البلغاري بقوله: "هل هذا الرجل حقيقي؟ الطريقة التي اتحد بها الفريق الليلة الماضية كانت رائعة".

وأضاف مدافع ليفربول عبر حسابه الشخصي على تويتر "لا يمكننا تجاهل ما حدث، العنصرية يجب أن تتوقف".

Is this guy for real? The way the team stuck together last night was unreal but we can't ignore what happened. The racism has gotta stop. https://t.co/9HMTgG5wrp — Trent Arnold (@trentaa98) October 15, 2019

التهمت الأسود الثلاثة الإنجليزية منتخب بلغاريا وهزمته على أرضه ووسط جماهيره بسداسية دون رد.

ووصل منتخب إنجلترا إلى النقطة 15 في المركز الأول للمجموعة الأولى للتصفيات، بينما يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة بـ3 نقاط.

وشهدت المباراة واقعة غريبة من جماهير منتخب بلغاريا التي هتفت ضد رحيم سترلينج لاعب إنجلترا ما جعل الحكم يضطر لإيقاف اللقاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

تقدم منتخب إنجلترا في الدقيقة 7 بهدف سجله ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم تألق روس باركلي لاعب وسط تشيلسي وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و32 على التوالي.

وجاء الدور على رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي ليسجل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 45 و69.

قبل أن يختتم القائد هاري كين سداسية إنجلترا في الدقيقة 85.

وفي المباراة الثانية للمجموعة واصل منتخب كوسوفو مفاجآته وحقق الفوز على مونينيجرو بثنائية دون رد.

ليرفع رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثالث بالمجموعة، ويتجمد رصيد مونتينيجرو عند النقطة 3 في المركز الرابع.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة

فرج عامر: إذا تم تأجيل القمة فمن العدل تعديل موعد مواجهة سموحة وبيراميدز

ملامح ظهور البدري الأول – مشكلتان وحلم.. ودور قديم - جديد لـ السعيد

تركي آل الشيخ يعلن سحب قضاياه ضد الأهلي.. ويؤكد: ليس من حق أحد التحدث باسمي

كرة طائرة - منتخب مصر يختتم مشوار كأس العالم بهزيمة من أمريكا