مستشفى الإسماعيلي - صادق قد يشارك أمام الحدود واستبعاد أبو اليزيد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 11:21

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - مصر الأوليمبي - أوزبكستان

يقترب محمد صادق جناح الإسماعيلي من المشاركة أمام حرس الحدود في الدوري رغم إصابته مع المنتخب الأولمبي.

إبراهيم أبو اليزيد

النادي : الإسماعيلي

محمد صادق

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتعرض محمد صادق للإصابة مع منتخب مصر الأولمبي خلال مواجهة جنوب إفريقيا وديا.

وكشف أكرم عبد العزيز طبيب فريق الإسماعيلي عن معاناة محمد صادق من التهاب في العضلة الخلفية.

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وأشار طبيب الإسماعيلي أن اللاعب قد يلحق بالمواجهة المقبلة، إذ يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل اللحاق بالمباراة.

ويلعب الإسماعيلي أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

أما عن إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق فتأكد غيابه عن المباراة بسبب الإصابة التي لحقت به.

وتعرض أبو اليزيد إلى مزق عضلي وكشف طبيب الإسماعيلي إلى حاجته إلى اسبوع من أجل المشاركة في تدريبات الفريق.

ويخضع أبو اليزيد لبرنامج تأهيلي من أجل العودة إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن.

اختر التشكيل الأمثل للإسماعيلي أمام الحدود

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