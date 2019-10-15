كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب اتفاقية مع نادي كانو سبورت الغيني، لأولوية التعاقد مع اللاعبين أو تسويقهم.

وقال صلاح لـFilGoal.com: "شاهدت ودية لكانو سبورت الغيني خلال زيارتي للنادي، ووقعت معهم اتفاقية مبدئية باستضافة 3 لاعبين بعمر الـ20 عاما".

وأضاف "الـ3 لاعبين سيقضون فترة معايشة معنا في مصر، للتعاقد معهم أو تسويقهم في يناير".

وأردف "سنختار الـ3 لاعبين في مراكز مختلفة عن طريق مندوب لنا هناك".

وأتم "سنختبر اللاعبين عقب اختيارهم، وبعد إنهاء الإجراءات الخاصة بهم".

ويضم المقاولون بين صفوفه 5 أجانب، هم النيجيري معروف يوسف ومواطنه كوفري إيبونج والتونسي سيف الدين الجزيري والكولومبي لويس إينستروزا والبوركينابي فاروقا كابوري.

كانو سبورت كان منافسا للأهلي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وودع البطولة على يد الأحمر ويواجه زاناكو الزامبي في الكونفدرالية.

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