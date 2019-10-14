غريب: أقبل الانتقادات وأرفض "الكلام الفارغ"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 20:52

كتب : FilGoal

مسؤولو اتحاد الكرة في ودية منتخب مصر الأوليمبي ضد السعودية

استنكر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بعض التعليقات السلبية على أداء فريقه بعد المباراة الودية ضد جنوب إفريقيا.

وفاز منتخب مصر الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف دون رد وديا في التجربة الأخيرة استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وقال غريب عبر إذاعة الشباب والرياضة "أتقبل الانتقادات ومناقشتي في الأمور الفنية بشأن كم الفرص التي صنعها الفريق، وكم مرة هددنا مرمى المنافس وما الجبهة الأكثر نشاطا من أخرى".

أخبار متعلقة

غريب: كلام الجهاز الفني مع اللاعبين أهم من الاستعانة بطبيب نفسي شوقي غريب: نحاول لعب ودية أخرى.. وإصابة رمضان صبحي بسيطة غريب: نطبق أكثر من طريقة لعب في المنتخب الأوليمبي

وأضاف "لكن البعض يترك كل هذه الأمور ويتحدث بكلام فارغ لا أقبله، مثل لماذا الوقوف على الخط في المنطقة الفنية طوال اللقاء لتوجيه اللاعبين، وانظر كيف يتصرف وغيرها من الأمور".

وشدد "راض وسعيد جدا بأداء اللاعبين أمام جنوب إفريقيا، لقد كانت مباراة قوية وأدى المنافس بعنف وشراسة وكأنها مباراة رسمية، لذا استفدنا كثيرا".

وأشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "المعسكر المقبل سيبدأ يوم 28 أكتوبر المقبل، لقد نبهت على اللاعبين بعدم الحصول على يوم راحة من التدريبات خلال الفترة القادمة".

وأتم تصريحاته "أعاني من مشكلة تتمثل في عدم مشاركة اللاعبين بانتظام مع أنديتهم، وحافظت على تواجد 3 لاعبين ثابتين في الجزء الأمامي مهما تغيرت الأسماء من رمضان صبحي ومصطفى محمد وإمام عاشور وعمار حمدي وطاهر محمد، كلها أمور فنية لم يتطرق إليها من يتحدث في أمور فارغة".

طالع أيضا

تعرف على كل ما حدث في لقاء الأهلي "السري"

الكشف عن مدة غياب نيمار

ماذا قال أحمد أحمد عن بطولة أمم إفريقيا المقبلة

خبر في الجول – تقرير معاوني ميتشو يُقرب مصطفى فتحي من القمة

مهدي بن عطية: الفشل في أمم إفريقيا؟ كنا نحتاج لاعبين كبار.. والجزائر لديهم محرز

شوقي غريب منتخب مصر الأوليمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – حمدي فتحي يُنصر البدري.. مصر تفوز على بوتسوانا 54 ثاتيه | مصر
غريب: أقبل الانتقادات وأرفض "الكلام الفارغ" 17 دقيقة | منتخب مصر
بالفيديو - حمدي فتحي يفتتح أهدافه الدولية في ظهوره الأول بقميص منتخب مصر 18 دقيقة | مصر
سكاي: سيتي مهتم بموهبة باريس الجديدة "فيراتي الصغير" 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصعيد جناح شباب الدراويش للعب مع الفريق الأول ساعة | مصر
تقرير: قطبي ميلان يراقبان وضع أوزيل مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك