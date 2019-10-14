بالفيديو - حمدي فتحي يفتتح أهدافه الدولية في ظهوره الأول بقميص منتخب مصر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 20:51

كتب : FilGoal

مران المنتخب - حمدي فتحي

قص حمدي فتحي شريط أهدافه مع منتخب مصر في ظهوره الدولي الأول مع الفراعنة.

منتخب مصر واجه بوتسوانا وديا على ملعب برج العرب في الظهور الأول للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

حمدي فتحي جلس على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 53 بدلا من محمد النني.

أخبار متعلقة

حمدي فتحي: لا يوجد أي مشكلة إذا جلست على مقاعد بدلاء المنتخب أخطر دوري في العالم – لماذا حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثالثة أحمد فتحي: أدركت لماذا تعاقد الأهلي مع حمدي فتحي منتخب مصر: 4 تبديلات فقط في ودية بوتسوانا

مشاركته كبديل أمام بوتسوانا، كتبت لـ حمدي فتحي المباراة الدولية الأولى مع المنتخب ولم ينتظر طويلا ليفتتح أهدافه.

واستغل حمدي فتحي كرة طولية في البداية من أحمد حجازي إلى محمود علاء الذي أرسل عرضية أرضية حولها حمدي فتحي في الشباك في الدقيقة 75.

طالع أيضا

تعرف على كل ما حدث في لقاء الأهلي "السري"

الكشف عن مدة غياب نيمار

ماذا قال أحمد أحمد عن بطولة أمم إفريقيا المقبلة

خبر في الجول – تقرير معاوني ميتشو يُقرب مصطفى فتحي من القمة

مهدي بن عطية: الفشل في أمم إفريقيا؟ كنا نحتاج لاعبين كبار.. والجزائر لديهم محرز

منتخب مصر في الفراعنة مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – حمدي فتحي يُنصر البدري.. مصر تفوز على بوتسوانا 40 ثاتيه | مصر
غريب: أقبل الانتقادات وأرفض "الكلام الفارغ" 17 دقيقة | منتخب مصر
بالفيديو - حمدي فتحي يفتتح أهدافه الدولية في ظهوره الأول بقميص منتخب مصر 17 دقيقة | مصر
سكاي: سيتي مهتم بموهبة باريس الجديدة "فيراتي الصغير" 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصعيد جناح شباب الدراويش للعب مع الفريق الأول ساعة | مصر
تقرير: قطبي ميلان يراقبان وضع أوزيل مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك