بالفيديو - حمدي فتحي يفتتح أهدافه الدولية في ظهوره الأول بقميص منتخب مصر

قص حمدي فتحي شريط أهدافه مع منتخب مصر في ظهوره الدولي الأول مع الفراعنة.

منتخب مصر واجه بوتسوانا وديا على ملعب برج العرب في الظهور الأول للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

حمدي فتحي جلس على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 53 بدلا من محمد النني.

مشاركته كبديل أمام بوتسوانا، كتبت لـ حمدي فتحي المباراة الدولية الأولى مع المنتخب ولم ينتظر طويلا ليفتتح أهدافه.

واستغل حمدي فتحي كرة طولية في البداية من أحمد حجازي إلى محمود علاء الذي أرسل عرضية أرضية حولها حمدي فتحي في الشباك في الدقيقة 75.

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